يورو 2020.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة فرنسا والمجر

وتقدم منتخب المجر بهدف أول عن طريق أتيلا فيولا مع الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب الفرنسي، خاصة مع دخول الفرنسي عثمان ديمبلي بديلا، ليدرك أنطوان غريزمان التعادل مع الدقيقة 66.وحققت فرنسا الفوز بالمباراة الأولى لها في البطولة على ألمانيا بهدف دون رد، بينما خسرت المجر أمام البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة.وبهذه النتيجة، وصل منتخب فرنسا إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب البرتغال بـ3 نقاط، حيث يواجه ألمانيا متذيلة الترتيب دون نقاط، مساء اليوم، والمجر تأتي في المركز الثالث بنقطة واحدة.