رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 19 لكريستيانو رونالدو في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.وأضافت الشبكة، أنه لا يوجد أي لاعب وصل لهذا الرصيد قبل كريستيانو رونالدو، سوى النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ اليورو يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).ويعد هذا الهدف هو الثالث لكريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا في النسخة الحالية لكأس الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هدفين ضد المجر.