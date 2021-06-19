رسميًا.. برشلونة يتم رابع صفقاته

وانتهى تعاقد ديباي صاحب الـ27 عامًا مع أوليمبيك ليون هذا الصيف، لينضم لبرشلونة بشكل مجاني.وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه إنه توصل لاتفاق لضم ديباي بعقد يمتد لمدة موسمين حتى نهاية شهر حزيران/يونيو من عام 2023.وسيصبح ديباي لاعبًا رسميًا في صفوف برشلونة بدءًا من شهر تموز/يوليو المقبل، عقب انتهاء عقده مع أوليمبيك ليون بنهاية الشهر الجاري.وأصبح الهولندي ممفيس ديباي رابع صفقات برشلونة الصيفية، بعد سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون رويال.يشار إلى أن ممفيس ديباي كان ضمن قائمة اهتمامات أندية أخرى هذا الموسم مثل يوفنتوس وميلان وروما.يذكر أن ديباي سجل 22 هدفًا وصنع 12 آخرين خلال مشاركته في 40 مباراة بقميص أوليمبيك ليون هذا الموسم.