اليوم.. عجلة الدوري الكروي تعاود دورانها

تعاود عجلة دوري الكرة الممتاز، اليوم الاحد، دورانها مجددا بعد توقفها اجباريا لانشغال المنتخب الوطني بخوض التصفيات الاسيوية المزدوجة التي اختتمت مؤخرا في البحرين.

فضلا عن استئناف مباريات الدورين ربع ونصف نهائي بطولة الكاس، وأسفرا عن تأهل قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية إلى نهائي المسابقة الذي سيقام في السادس عشر من تموز المقبل، بينما ابتعد القوة الجوية بصدارة الدوري بتغلبه امس على مضيفه السماوة بهدفين من دون مقابل في لقاء مؤجل.

وتقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن الجولة الـ32، إذ يحتضن ملعب التاجي مواجهة صاحب المركز الاخير الحدود (23) نقطة وضيفه نفط ميسان الذي يحتل المرتبة 11 بـ 37 نقطة في الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة، وفي التوقيت ذاته يستضيف ملعب النجف الدولي مباراة صاحب الارض نفط الوسط خامس الترتيب بـ 53 نقطة والقادم من العاصمة بغداد فريق الصناعات الكهربائية السادس عشر بـ 31 نقطة، بينما تختتم لقاءات اليوم في ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف بمباراة تجمع الطلبة السابع عشر بـ 29 نقطة واربيل الثالث عشر بـ 35 نقطة.

وتستكمل مواجهات هذه الجولة بإقامة خمس مباريات يوم غد الاثنين، وتختتم بإقامة لقاءين الأربعاء المقبل.

واقترب الجوية خطوة جديدة من احراز لقب الموسم الحالي بتغلبه على السماوة بهدفي القائد حمادي احمد ولاعب خط الوسط محمد علي عبود.