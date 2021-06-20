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لابورتا يكشف تفاصيل عن تجديد عقد ميسي وأزمة تخفيض رواتب

رياضة

2021-06-20 | 04:46
لابورتا يكشف تفاصيل عن تجديد عقد ميسي وأزمة تخفيض رواتب
410 مشاهدة

أجرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حوارا مع صحيفة ”لافاغارديا“ للحديث عن أول 100 يوم له في رئاسة النادي الكتالوني، والتحديات المقبلة له، ومسألة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في حواره ”بعد التوقيع مع سيرجيو أغويرو، وإيريك غارسيا، وإيمرسون، يتبقى 3 أو 4 لاعبين آخرون لكي نكمل تعاقداتنا هذا الصيف“.
 
وعن تجديد عقد ميسي، والذي قارب على الانتهاء، أوضح، ”لا يوجد قلق أو ضغط فيما يخص موضوع تجديد ميسي، نعمل على الأمر بهدوء، جميعنا يعرف ماذا يريد وما عليه فعله، لكن لو سألتني كنت سأقول لك إنني أفضل أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن؛ لكي نتفرغ لأمور أخرى“.
 
وتابع ”سأكون سعيدا جدا لو صرح ميسي بموافقته على عقد جديد في أسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيساعدنا كثيرا من بضع نواح“.
 
وأردف ”أتحدث مع ميسي كثيرا، هو متحمس جدا وأنا ممتن له للرغبة التي يبديها من أجل البقاء، سيرجيو أغويرو يساعد كثيرا في هذا الأمر فكل يوم يصرّ عليه بالبقاء وتجديد عقده“.
 
وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني برفقة برشلونة بنهاية الشهر الجاري؛ ما يعني أن ميسي سيكون حرّا في التعاقد مع أي فريق بعد الـ 30 من يونيو ما لم يجدد تعاقده.
يذكر أن عدة أندية كانت أبدت رغبتها بالحصول على خدمات ميسي، في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.
دوري أبطال أوروبا
 
وبسؤاله، هل يستطيع برشلونة الفوز بدوري الأبطال الموسم المقبل؟.. أجاب بـ“نعم، بالتأكيد نعم، نحن سننافس من أجل الفوز، علينا أن نتحلى بروح الفوز بالكأس ونحن متحفزون.. أمام باريس سان جيرمان كنا نستحق الفوز، سنقوم بتحفيز من كان هناك وعلى الجميع أن يكون متحمسا للفوز، مدربا ولاعبين وكل أفراد النادي“.
 
وعن أزمة تخفيض رواتب بعض اللاعبين، أشار لابورتا ”مفاوضاتنا مع بعض اللاعبين فيما يخص تخفيض الراتب تسير بوتيرة جيدة وإيجابية، نحن في طريق بناء فريق جيد وتنافسي وأغلب اللاعبين الذين يمرون في آخر لحظات مسيرتهم يريدون إنهاءها بتحقيق النجاح، نحن الآن بحالة جيدة؛ لأننا نعرف أين نحن، ولأننا نتولى الإدارة وسنقوم بالإصلاح“.

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