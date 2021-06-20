بالصور: مشجع يبهر الاسطورة ميسي بوشم "غريب" والأخير يرد

أشاد ليونيل ميسي المهاجم الأرجنتيني بوشم مشجع برازيلي قبل مواجهة منتخب "راقصي التانغو" أمام أوروغواي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

واجتمع مشجعو منتخب "ألبيسيليستي" خارج ملعب "ماني غارينشا" في العاصمة البرازيلية برازيليا قبل مباراة دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا بين الأرجنتين وأوروغواي.

وقام مراسل قناة TyC Sports، بالإضاءة على وشم مشجع محلي كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وعرض وشما عملاقا لقائد برشلونة ليونيل ميسي غطى جزءا كبيرا من ظهره.

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing "Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it." pic.twitter.com/na2Dq5NQn1 — Roy Nemer (@RoyNemer) June 19, 2021

واختار المشجع البرازيلي وشما للنجم الأرجنتيني رافعا قميص برشلونة بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في أبريل 2017.

وأثار الأمر انتباه ميسي حيث علق على صورة المشجع من خلال منشور على حساب القناة التلفزيونية على "إنستغرام": "وشم رائع. أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه".

وتقدمت الأرجنتين إلى صدارة المجموعة متساوية مع تشيلي التي فازت 1-0 على بوليفيا، ولدى باراغواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

وتلعب الأرجنتين ضد باراغواي الاثنين فيما تلعب أوروغواي ضد تشيلي في اليوم ذاته.