كربلاء تحتضن دوري كرة الصالات للشباب

عقدت لجنة كرة الصالات، اليوم الأحد، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر الفني لدوري كرة الصالات لفئة الشباب، والمقرر إقامته في محافظة كربلاء المقدسة يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة ١٦ فريقاً تقسم على أربع مجاميع، ويقام المؤتمر الفني الخاص بإجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل في قاعة نادي الجماهير الساعة السابعة مساءً.

وقالَ رئيس لجنة الصالات، صبحي رحيم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إقامة دوري الشباب لكرة الصالات تعد خطوة جيدة، وبالاتجاه الصحيح الذي تسير عليه لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية وفق المنهاج الاستراتيجي لها والذي يتركز على إقامة البطولات التي تخص لعبة الصالات والشاطئية"،

واضاف، ان هذه البطولة ستكون فرصة جيدة لتحقيق طموحات الأندية في ضم العناصر الموهوبة إلى فرقها، بغية الوصول الى المنتخبات الوطنية.

وتابع، ان الهيأة التطبيعية ستقوم بتوفير كل الأمور اللوجستية من أجل إنجاح دوري كرة الصالات "للشباب".

وحددت اللجنة التولدات 2003 / 2004 التي يحق لها المشاركة في البطولة التي يشارك فيها 16 فريقاً.