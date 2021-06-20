لاعب برشلونة الجديد سعيد لـ"تحقيق الحلم"
عبر لاعب منتخب هولندا ونادي برشلونة الجديد ممفيس ديباي، اليوم الاحد، عن سعادته لانضمامه للبرسا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.
وقال ديباي: "أود أن أتوجه بالشكر لادارة برشلونة لاصرارهم عل ضمي بعد مفاوضات طالت كثيرا ، حقا لا اطيق الانتظار من أجل اللعب أمام جمهور برشلونة بالقميص الأفضل في العالم ، متحمس للتجربة الجديدة بكل شغف وسأبذل كل ما في جهدي لاسعاد الجماهير".
و أكد ديباي على سعادته لتحقيق الحلم مشيرًا إلى أن برشلونة هو أعظم ناد مع أعظم مشجعين ، وهو مامنحه الراحة بعد أن أصبح الأمر رسميًا" .
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