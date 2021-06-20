لاعب برشلونة الجديد سعيد لـ"تحقيق الحلم"

وقال ديباي: "أود أن أتوجه بالشكر لادارة برشلونة لاصرارهم عل ضمي بعد مفاوضات طالت كثيرا ، حقا لا اطيق الانتظار من أجل اللعب أمام جمهور برشلونة بالقميص الأفضل في العالم ، متحمس للتجربة الجديدة بكل شغف وسأبذل كل ما في جهدي لاسعاد الجماهير".و أكد ديباي على سعادته لتحقيق الحلم مشيرًا إلى أن برشلونة هو أعظم ناد مع أعظم مشجعين ، وهو مامنحه الراحة بعد أن أصبح الأمر رسميًا" .