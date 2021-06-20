تونسية تحصد لقب بطولة برمنجهام للتنس

وهذا هو التتويج الأول لأنس حابر في هذا العام وسيمكنها من تحقيق قفزة في التصنيف العالمي قبل مشاركتها في بطولة ويمبلدون.وبعد تتويجها بلقب الفردي، ستخوض أنس جابر هذا المساء أيضا نهائى مسابقة الزوجي صحبة الأسترالية الينا بيراز، وستواجه الثنائي المكون من التشيكيتين لوسي هرادياكا وماري بوزكوفا.وتأهلت اللاعبة التونسية أمس السبت، إلى الدور النهائي لبطولة برمنجهام للتنس، إثر فوزها على البريطانية هيثر واتسون المصنفة 70 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع ( 6-3 و6-3).كما تأهلت لنهائي الزوجي في بطولة برمنجهام للتنس، رفقة الأسترالية إلين بيراز، بعد الفوز في نصف النهائي، على الثنائي المكون من التايوانية سو وي هسيا والبلجيكية إليسي ميرتنز بمجموعتين لمجموعة واحدة.