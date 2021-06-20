فوز وتعادل ضمن مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز

وسجل اهداف نفط الوسط كل من اللاعبين سجاد جاسم محمد و عمر منصور و رسلان حنون فيما سجل للصناعات الكهربائية الاعبين محمود احمد و مصطفى محمود.وانتهت المباراة الثانية التي جمعت فريقي الحدود ونفط ميسان ضمن مباريات الجولة ذاتها بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.وسجل للحدود حسين عبد الرضا ومنار طه فيما سجل هدفي نفط ميسان اللاعب وسام سعدون فنجان.