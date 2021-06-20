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منتخب إيطاليا يحقق رقمًا مميزًا في يورو 2020

رياضة

2021-06-20 | 13:46
منتخب إيطاليا يحقق رقمًا مميزًا في يورو 2020
408 مشاهدة

حقق منتخب إيطاليا رقمًا مميزًا، خلال مواجهته أمام ويلز، اليوم الإثنين، في ختام مباريات المجموعة الأولى، لبطولة أوروبا "يورو 2020".

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد وصل منتخب إيطاليا خلال مواجهة ويلز، إلى 1000 دقيقة على التوالي دون استقبال أي هدف.

وخرج منتخب إيطاليا بشباك نظيفة في أول مواجهتين له بالبطولة القارية أمام تركيا وسويسرا.

وفاز الأزوري في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الأولى على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ثم انتصر على منتخب سويسرا في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة أيضا.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الشوط الأول على ويلز بهدف دون رد، سجله ماتيو بيسينا في الدقيقة 39.

وقبل مباراة اليوم، تتصدر إيطاليا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ثم يأتي منتخب ويلز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل مع سويسرا بهدف لمثله، وفوز على تركيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.
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