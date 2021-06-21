فرنسا تتلقى ضربة موجعة في يورو 2020

كشفت شبكة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية أن عثمان ديمبلي غادر معسكر المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة التي ستبعده عن باقي بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

وأوضحت الشبكة الشهيرة أن ديمبلي سيعود إلى نادي برشلونة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وكان منتخب فرنسا قد تعادل بهدف لمثله أمام نظيره المجري في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

ودخل ديمبلي في الشوط الثاني عند الدقيقة الـ 57 بدلا من أدريان رابيو، ولكن قبل النهاية بـ3 دقائق، غادر اللاعب الفرنسي ودخل بدلا منه توماس ليمار، بعدما شعر بآلام.

وأشارت التقارير إلى أن خروج ديمبلي جاء بسبب شكوى من آلام في الفخذ الأيمن. ولم يعلن المنتخب الفرنسي التشخيص النهائي حتى الآن.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البرتغالي في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، يوم الأربعاء المقبل.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ولم تحسم تأهلها إلى دور الـ16 بشكل رسمي حتى الآن، وحال الفوز على البرتغال، ستتأهل كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، وحال التعادل ستحصل فرنسا على 5 نقاط، وسيتعين علينا الانتظار لمعرفة نتيجة مباراة ألمانيا والمجر، حتى تتأهل كأول أو ثانٍ أو حتى كأفضل ثالث عن مجموعتها.