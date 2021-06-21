منتخب شباب العراق يستهل مشاركته في بطولة العرب بلقاء جزر القمر .. موعد المباراة

وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وسيرتدي منتخب شباب العراق الزي الأخضر الكامل، فيما سيرتدي منتخب جزر القمر الزي الأبيض الكامل .يذكر ان منتخب شباب العراق يلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب كل من جزر القمر ، لبنان ، السنغال.ويشارك في البطولة 16 منتخبا توزعوا على 4 مجموعات يتأهل منها اصحاب المركزين الاول والثاني الى الدور المقبل.