Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالأرقام.. عدد متلقي لقاح كورونا حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

(فيديو).. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الوقت القاتل

رياضة

2021-06-21 | 07:32
(فيديو).. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الوقت القاتل
3,251 مشاهدة

أحرز لوكاس كوفولان، حارس مرمى فريق توركاي، هدفا في وقت "قاتل" في شباك هارتلبول، خلال مباراة جمعت الفريقين في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم كوفولان إلى منطقة جزاء الخصم بعد أن حصل فريقه على ضربة ثابتة في الثواني الأخيرة للقاء، والنتيجة كانت تشير إلى تأخر توركاي 0-1، ونجح الحارس البرازيلي في متابعة الكرة برأسه إلى الشباك مقتنصا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
 
ولكن من سوء حظ كوفولان، فإن هدفه كان "بلا فائدة"، حيث خسر فريقه المباراة بركلات الترجيح، بنتيجة 4-5.

وأعاد هدف كوفولان إلى الأذهان، الهدف "القاتل" الذي سجله مواطنه، أليسون بيكر، بضربة رأسية خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1)، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنصرم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
20.07%
03:21 | 2021-06-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:21 | 2021-06-21
بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. الصحة تحسم موقفها من لقاح استرازنيكا
17.04%
03:10 | 2021-06-20
بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. الصحة تحسم موقفها من لقاح استرازنيكا
03:10 | 2021-06-20
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
16.37%
08:35 | 2021-06-20
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
08:35 | 2021-06-20
رقص جريء لفتيات رفقة مجموعة من الشباب في مصر.. والاهالي تطالب بتدخل سريع (فيديو)
15.99%
04:26 | 2021-06-20
رقص جريء لفتيات رفقة مجموعة من الشباب في مصر.. والاهالي تطالب بتدخل سريع (فيديو)
04:26 | 2021-06-20
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق
15.5%
05:07 | 2021-06-20
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق
05:07 | 2021-06-20
&quot;حذف الأصفار&quot;.. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
15.04%
12:10 | 2021-06-20
"حذف الأصفار".. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
12:10 | 2021-06-20
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

استثمار ام استعمار.. الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي تفجر سخطا شعبيا كبيرا (فيديو)
Play
استثمار ام استعمار.. الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي تفجر سخطا شعبيا كبيرا (فيديو)
09:15 | 2021-06-21
بالفيديو: التحضير لكل طارئ تعطيلي مع اقتراب موعد الانتخابات
Play
بالفيديو: التحضير لكل طارئ تعطيلي مع اقتراب موعد الانتخابات
06:40 | 2021-06-21
بالفيديو: انقطاع تام للماء في الكرخ
Play
بالفيديو: انقطاع تام للماء في الكرخ
06:28 | 2021-06-21
بالفيديو: فريق تطوعي يعيد الحياة لأزقة الكاظمية
Play
بالفيديو: فريق تطوعي يعيد الحياة لأزقة الكاظمية
05:59 | 2021-06-21
بالفيديو: دعوات لاحياء المصانع العراقية في ظل رداءة المنتج المستورد
Play
بالفيديو: دعوات لاحياء المصانع العراقية في ظل رداءة المنتج المستورد
05:23 | 2021-06-21
بالفيديو: صاروخ كاتيوشا يستهدف عين الاسد في الأنبار
Play
بالفيديو: صاروخ كاتيوشا يستهدف عين الاسد في الأنبار
04:24 | 2021-06-21
بالفيديو: الشمري يشدد على ضرورة منع تسلل العناصر الارهابية من خلال التقنيات العسكرية الحديثة
Play
بالفيديو: الشمري يشدد على ضرورة منع تسلل العناصر الارهابية من خلال التقنيات العسكرية الحديثة
05:53 | 2021-06-18
بالفيديو: فساد مالي في ملف الاستثمارات السكانية تجاوز التسعة مليارات دينار
Play
بالفيديو: فساد مالي في ملف الاستثمارات السكانية تجاوز التسعة مليارات دينار
05:36 | 2021-06-18
بالفيديو: الحكومة تطالب جامعة الدول العربية بالإشراف على سير الانتخابات المبكرة!
Play
بالفيديو: الحكومة تطالب جامعة الدول العربية بالإشراف على سير الانتخابات المبكرة!
05:29 | 2021-06-18
بالفيديو: الاستغلال الانتخابي يعود الى الواجهة... والكاظمي يعلّق!
Play
بالفيديو: الاستغلال الانتخابي يعود الى الواجهة... والكاظمي يعلّق!
06:00 | 2021-06-17
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.