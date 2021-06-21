(فيديو).. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الوقت القاتل

أحرز لوكاس كوفولان، حارس مرمى فريق توركاي، هدفا في وقت "قاتل" في شباك هارتلبول، خلال مباراة جمعت الفريقين في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم كوفولان إلى منطقة جزاء الخصم بعد أن حصل فريقه على ضربة ثابتة في الثواني الأخيرة للقاء، والنتيجة كانت تشير إلى تأخر توركاي 0-1، ونجح الحارس البرازيلي في متابعة الكرة برأسه إلى الشباك مقتنصا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولكن من سوء حظ كوفولان، فإن هدفه كان "بلا فائدة"، حيث خسر فريقه المباراة بركلات الترجيح، بنتيجة 4-5.



وأعاد هدف كوفولان إلى الأذهان، الهدف "القاتل" الذي سجله مواطنه، أليسون بيكر، بضربة رأسية خلال مباراة جمعت ليفربول ومضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1)، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنصرم.