التطبيعية تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحادات الفرعية

أغلقت الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين، باب الترشح الى انتخابات الاتحادات الفرعية المقرر إقامتها في الأول من الشهر المقبل حتى العاشر منه.

وقالَ عضو الهيأة التطبيعية، الدكتور أسعد لازم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المدة القانونية للترشح الى انتخابات الاتحادات الفرعية انتهت، بعد أن استقبلت اللجنة الانتخابية والأمانة العامة طلبات الترشح من الأعضاء الذين يرومون خوض الانتخابات يوميا أثناء المدة المحددة من ٦/١١ وأغلقت بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠".

وأضافَ، "نتطلع إلى أن تكون الانتخابات محطةً مهمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات الفرعية من النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية للاستفادة من قدرات المواهب الموجودة في جميع المحافظات.

واختتمَ عضو الهيأة التطبيعية، الدكتور أسعد لازم، حديثه بالقول: اللجنة الانتخابية كانت تستقبل يوميًا طلبات المرشحين حتى في الأيام الاعتيادية وأيام العطل الرسمية، وان عملية الترشح سارت وفقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها والشروط التي أعلنت سابقا، وحسب المواعيد المحددة.