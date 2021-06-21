بالفيديو: احتفال "غريب" لسيدات روسيا في الملعب بإنجاز تاريخي

حقق المنتخب الروسي للرغبي-7 للسيدات، إنجازا تاريخيا بتأهله لأول مرة في تاريخه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وشق المنتخب الروسي طريقه إلى النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وإلى 8 أغسطس المقبلين، بعد فوزه بجدارة على كل من ساموا (29-0)، والمكسيك (55-0)، الأرجنتين (41-7) في دور المجموعات، ومن ثم مرة أخرى على ساموا (29-0) في الدور الإقصائي، وعلى كازاخستان (38-0)، بحسب روسيا اليوم.

واحتفلت سيدات روسيا بطريقتهن الخاصة بهذا الإنجاز التاريخي في الملعب بحركات بهلوانية، وشكلن دراجة هوائية لنقلهن إلى طوكيو.

Из Монако в Токио на велосипеде? Запросто! 🚴 pic.twitter.com/K31VFlS9ya — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 20, 2021

يذكر أن لعبة الرغبي التقليدية (15 لاعبا أو لاعبة ضد 15) كانت ضمن البرنامج الأولمبي في مطلع القرن الماضي، خلال الفترة بين عامي 1900 و1924، ولم تشهد مشاركة الإمبراطورية الروسية ومنتخب الاتحاد السوفيتي فيها بعد، وعادت لعبة الرغبي من جديد إلى البرنامج الأولمبي في أولمبياد "ريو 2016" ولكن ليست التقليدية وإنما لعبة الركبي التي يشارك فيها 7 لاعبين فقط.