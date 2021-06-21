رباعي ألمانيا يغيب عن المران وشكوك بشأن مشاركة مولر أمام المجر

قال منتخب ألمانيا، إن 4 من لاعبيه يخضعون للعلاج بعد الفوز (4-2) على البرتغال، وغابوا عن مران، اليوم الإثنين، وتحوم شكوك بشأن مشاركة لاعب الوسط المهاجم توماس مولر أمام المجر في بطولة أوروبا 2020.

وعانى مولر، الذي عاد للمنتخب بعد غياب لأكثر من عامين، من إصابة في الركبة اليمنى، في نهاية مباراة السبت ضد البرتغال، ضمن المجموعة السادسة عند محاولة تشتيت الكرة.

وغاب المدافعان ماتس هوملز ومارسيل هالستنبرغ، الذي شارك بديلا، وكذلك لاعب الوسط إيلكاي غوندوغان عن المران شمال ميونخ.

وأبلغ ينس غريتنر، المتحدث باسم المنتخب، مؤتمرا صحفيا: ”القرار بشأن مولر سيتعلق بمتابعة حالته يوميا، ولا يمكنني الإجابة اليوم“، كما أضفى غموضا بشأن مشاركة الثلاثي الآخر في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد المجر.

ويعالج هوملز من تورم بالركبة، فيما يعاني غوندوغان وهالستنبرغ من إصابات عضلية.

وتملك ألمانيا ثلاث نقاط مثل البرتغال، بفارق نقطة واحدة خلف فرنسا المتصدرة.

وستتأهل ألمانيا لدور الـ16 إذا فازت على المجر، ويمكنها التأهل أيضا عبر التعادل إذا لم تخسر فرنسا من البرتغال.

وتحتاج المجر، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، إلى الفوز للتمسك ببصيص الأمل في بلوغ أدوار خروج المهزوم.