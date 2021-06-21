رونالدو في برشلونة صفقة نارية هل تتم؟

حيث نشرت وسائل اعلام اسبانية نية رئيس نادي برشلونة لابورتا تقديم عرض لـ كريستيانو رونالدو من أجل الإنضمام لميسي في برشلونة.وقالت وسائل الاعلام ان "العرض لم يقدم رسميًا وينتظر موافقة رونالدو ووكيله"،مضيفة ان "النادي الكتلوني سيقدم بعض اللاعبين ليوفنتوس مثل أسماء جريزمان, روبيرتو و كوتينيو" .واكدت وسائل الاعلام ان "لابورتا يعتقد إن رونالدو مع ميسي سينقل برشلونة نقلة نوعية وتسويقية هائلة، ويراها ممكنة فلو تم التخلص من رواتب جريزمان وكوتينيو ستبدو مناسبة".لكن المعارضون للصفقة يؤكدون إن "لابورتا لايريد التعلم من أخطاء بارتوميو فرونالدو كبير عمر ووصوله في الفريق مع ميسي معناه زيادة الأعباء البدنية، وصول رونالدو معناه إهدار مال كتالونيا بالتعاقد مع أجويرو فلماذا إذن تم التعاقد مع أجويرو طالما هناك فكرة بوصول رونالدو".