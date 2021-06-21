إقامة المؤتمر الفني للمهرجان السنوي لمسابقات البراعم

احتضنت قاعة الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، المؤتمر الفني للمهرجان السنوي الأول لمسابقات البراعم الذي ينطلق السبت المقبل على ملعب مركز الموهبة الرياضية بمجمع ملعب الشعب الدولي بحضور المشرف العام على المهرجان (داود العزاوي)، وممثلي الأندية المشاركة في المهرجان.

وقالَ المشرف العام على المهرجان، داود العزاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن ١٧ نادياً من أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى أعلنت مشاركتها في المهرجان الذي يُقام هذا العام بشكلٍ مختلفٍ بعيداً عن النتائج والمراكز، وإنما يهدف لمنح اللاعبين من مواليد (٢٠١٠و ٢٠١١ و ٢٠١٢) فرصة اللعب والتسابق فيما بينهم، على أن تمنح جميع الفرق المشاركة الجوائز نفسها.

وأضافَ العزاوي، ان "عمل اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية ينصب على الاهتمام بالفئات العمرية كونه بات ضرورةً حتميةً لكل نادٍ رياضي في ظل الظروف الحالية وتطور الرياضة، مع التأكيد على إقامة دوري للبراعم الموسم المقبل.

واختتمَ المشرف العام للمهرجان، داود العزاوي، حديثه بالقول: إن المهرجان يُعد خطوةً مهمةً للاهتمام بفرق الفئات العمرية، ونأمل أن يتكرر سنوياً لتقديم العديد من المواهب الفتية التي تخدم كرتنا مستقبلاً.