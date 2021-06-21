اللجنة المنظمة لكأس العرب ترفض طلب العراق باستذكار "أحمد راضي"

رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب المقامة حاليا في مصر، طلب الوفد العراقي باستذكار نجم الكرة العراقية "أحمد راضي" الذي تصادف اليوم الاثنين الذكرى السنوية الأولى لرحيله مع أولى مباريات منتخب الشباب ضد جزر القمر في البطولة العربية.

من جانبها، قررت إدارة الوفد استذكار النجم الراحل من خلال عمل لافتة رمزية بذكرى رحيله، وأخذ الصور التذكارية في مقر إقامة المنتخب الوطني للشباب قبل المغادرة إلى المباراة لما يرمز النجم الراحل "أحمد راضي" من قيمة كبيرة في الوسط الرياضي، ولدى عموم الشعب العراقي.