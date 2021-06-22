جدول مواعيد مباريات الثلاثاء في يورو 2020
تقام اليوم الثلاثاء مباراتان في ذات التوقيت في إطار الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وتلعب إنجلترا ضد التشيك، وكرواتيا ضد إسكتلندا.
وتتقاسم إنجلترا والتشيك صدارة المجموعة برصد 4 نقاط لكل منهما، وضمنتا على الأقل أن تكونا بين أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي، بينما تحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متبوعة بإسكتلندا التي تملك نفس الرصيد.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت بغداد:
إنجلترا × التشيك – الساعة العاشرة مساء.
كرواتيا × اسكتلندا – الساعة العاشرة مساء.
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