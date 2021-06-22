فتاة بملابس مثيرة تقتحم مباراة بلجيكا وفنلندا (صور)

شهدت مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب فنلندا في نهائيات أمم أوروبا 2020 اقتحام فتاة لملعب غازبروم بسان بطرسبورغ الروسية وكانت تلبس قميصا يشير لعملة رقمية مشفرة.

اقتحمت الفتاة الملعب واقتربت من منتصفه قبل أن تتدخل قوات الأمن الروسية لإمساكها وإخراجها من الملعب، ولم يؤثر اقتحام الفتاة على المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا 2-0



وتصدرها بالعلامة الكاملة فيما أنهى منتخب فنلندا في المركز الثالث وينتظر نتائج باقي المجموعات.

وحسب صحيفة “ ذا صن “ البريطانية فقميص الفتاة كان مكتوبا عليه اسم موقِع لعملة رقمية مشفرة منافسة للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين.

وتتنافس بضع عملات رقمية في المدة الأخيرة على جذب العملاء، وبجانب العملة الشهيرة بيتكوين ظهرت عملات أخرى تنافسها في السوق العالمية الجديدة للنقود الرقمية المشفرة.

ويبدو أن العملات الرقمية المتنافسة استغلت نهائيات أمم أوروبا 2020 والمقامة في 11 مدينة تنتمي لـ11 دولة للقيام بإشهار منتجاتها عبر اقتحام الملعب وإثارة الانتباه الإعلامي والجماهيري والمواقع الاجتماعية العالمية.

كما شهد لقاء الدنمارك وروسيا في باركن ستاديوم كوبنهاغن الدنماركية اقتحام شاب للملعب وتم اعتقاله بسرعة من قِبل قوات الأمن في الملعب.