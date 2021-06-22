المسابقات تغير موعد مباراة نفط ميسان امام الكهرباء.. والسبب؟

قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، تغيير موعد مباراة نفط ميسان امام الكهرباء ضمن الجولة الثالثة والثلاثين لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنة المسابقات قررت تغيير موعد مباراة نفط ميسان أمام الكهرباء المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٦/٢٥ ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة إلى الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة، بسبب عطل في إنارة ملعب ميسان الأولمبي".