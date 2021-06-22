يورو 2020.. بريطانيا تحسم "سعة ويمبلي" لقبل النهائي والنهائي

وهذا العدد يعني أن الاستاد سيسمح بحضور 75 بالمئة من سعته الكاملة في آخر 3 مباريات من البطولة، التي ستختتم بالنهائي في 11 يوليو المقبل.ويتعين على حاملي تذاكر المباريات إجراء اختبار سلبي لـ"كوفيد 19"، أو إثبات حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس، بمعدل جرعتين قبل 14 يوما من المباراة.وجاء هذا الإعلان بعد دعوة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الى نقل المباراة النهائية من إنجلترا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة لفيروس كورونا في البلاد.وتحددت سعة "ويمبلي" بنحو 22500 متفرج في مباريات دور المجموعات الثلاث وكذلك مباراة دور الـ16 بين إيطاليا والنمسا، السبت، لكنها سترتفع إلى 40 ألف متفرج في المباراة الأخرى بالدور ذاته التي ستقام في 29 من الشهر الجاري وقد تشارك فيها إنجلترا.وقال وزير الثقافة والرياضة البريطاني أوليفر دودن: "يسعدنا أن المزيد من الجماهير ستكون قادرة الآن على الذهاب إلى ويمبلي والاستمتاع بنهائيات بطولة أوروبا 2020".وتابع: "نواصل إحراز التقدم في خريطة الطريق للخروج من الإغلاق. الحفاظ على سلامة المواطنين يظل أولويتنا القصوى. لقد عملنا عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإنجليزي لضمان اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة فيما يتعلق بالصحة العامة والسماح للمزيد من الجماهير بحضور المباريات من المدرجات".وتفاوض اليويفا مع الحكومة البريطانية بشأن تخفيف إجراءات الحجر الصحي للجماهير الأجانب القادمة إلى لندن لحضور المباريات، لكن لم يرد أي ذكر في هذا الشأن.وحاليا، تلزم قواعد "كوفيد 19" الضيوف من معظم دول أوروبا بالخضوع للحجر لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى المملكة المتحدة.ورحب رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين بزيادة سعة ملعب "ويمبلي"، وتوجه بالشكر للحكومة البريطانية على هذا الإجراء.وقال: "هذه البطولة كانت طاقة نور وأمل لطمأنة الناس أننا سنعود إلى الحياة الطبيعية، وهذه خطوة أخرى على هذا الطريق الطويل".