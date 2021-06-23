مجددا.. ديمبيلي يخضع لجراحة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.ذكر مصدر مقرب من ديمبيلي، أن اللاعب البالغ 24 عاما، والذي غادر المنتخب الفرنسي بعد الإعلان أن إصابته ستبعده حتى نهاية بطولة كأس أوروبا الحالية، قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبا.وهذه هي الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فبراير 2020.ومنذ انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو في أغسطس/آب 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكتالوني للاعب، عانى اللاعب الفرنسي من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفا.