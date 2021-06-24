مواجهات نارية في ثمن نهائي امم اوروبا .. جدول ومواعيد المباريات

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسراالمجموعة الثانية: بلجيكا، الدنماركالمجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانياالمجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيكالمجموعة الخامسة: السويد، إسبانياالمجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":يوم السبت 26 يونيو / حزيران ، بتوقيت بغدادويلز – الدنمارك، الساعة 7 مساءًإيطاليا – النمسا، الساعة 10 مساءًيوم الأحد 27 يونيو / حزيران:هولندا – التشيك الساعة 7 مساءًبلجيكا – البرتغال، الساعة 10 مساءًيوم الاثنين 28 يونيو / حزيران:كرواتيا – إسبانيا، الساعة 7 مساءًفرنسا – سويسرا، الساعة 10 مساءًيوم الثلاثاء 29 يونيو / حزيران الجاري:إنجلترا – ألمانيا، الساعة 7 مساءًالسويد – أوكرانيا، الساعة 10 مساءً