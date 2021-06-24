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مواجهات نارية في ثمن نهائي امم اوروبا .. جدول ومواعيد المباريات

رياضة

2021-06-24 | 02:08
مواجهات نارية في ثمن نهائي امم اوروبا .. جدول ومواعيد المباريات
2,693 مشاهدة

أسدل الستار مساء امس الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020.

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

يوم السبت 26 يونيو / حزيران ، بتوقيت بغداد

ويلز – الدنمارك، الساعة 7 مساءً

إيطاليا – النمسا، الساعة 10 مساءً

يوم الأحد 27 يونيو / حزيران:

هولندا – التشيك الساعة 7 مساءً

بلجيكا – البرتغال، الساعة 10 مساءً

يوم الاثنين 28 يونيو / حزيران:

كرواتيا – إسبانيا، الساعة 7 مساءً

فرنسا – سويسرا، الساعة 10 مساءً

يوم الثلاثاء 29 يونيو / حزيران الجاري:

إنجلترا – ألمانيا، الساعة 7 مساءً

السويد – أوكرانيا، الساعة 10 مساءً
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