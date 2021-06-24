بنزيما يكشف ما دار بينه وبين رونالدو خلال مباراة فرنسا والبرتغال

وانتهت المباراة بين المنتخبين بتكرار لنهائي البطولة عام 2016، بالتعادل الإيجابي 2-2، ليترافق المنتخبين إلى دور الستة عشر.وسجل كلا اللاعبين أهداف منتخبي بلادهما، وعقب نهاية المباراة سيطرت على النجم الفرنسي كريم بنزيما حالة من السعادة الكبيرة، لما قدمه في اللقاء.وحول الضغوط التي تعرض لها قبيل هذه المباراة، قال بنزيما: "لقد شعرت بضغوط كبيرة عليّ، كنت أشعر أن الشعب الفرنسي كله يراقبني، ولكن هذا أمر طبيعي خاصة أنني أعود للمنتخب بعد 5 سنوات من الغياب، وبعد ضغوط كثيرة لعودتي ولذا كنت محط الأنظار".وكشف بنزيما حقيقة ما دار بينه وبين صديقه السابق في ريال مدريد بين شوطي المباراة، حيث تبادلا القمصان في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، وقال بنزيما:" كنت سعيداً برؤية ومقابلة كريستيانو من جديد، لقد لعبنا معاً لسنوات طويلة في ريال مدريد، وحصدنا الكثير من الألقاب على مدى 8 أو 9 سنوات، وسجلنا معاً أيضاً الكثير من الأهداف، وقد تناقشنا سريعاً في مجريات الشوط، وتمنينا لبعضنا التوفيق في الفترة المقبلة سواء في البطولة أو في النادي، وأن نواصل الاستمتاع بلعب كرة القدم".يذكر بأن المنتخب الفرنسي سيواجه منتخب سويسرا في الدور الثاني، فيما سيلاقي المنتخب البرتغالي نظيره منتخب بلجيكا، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.