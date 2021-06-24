علي دائي يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد معادلة رقمه القياسي

وسجل "الدون"، ثنائية للبرتغال في مرمى فرنسا (2-2)، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أوروبا، وبذلك رفع "الدون" عدد أهدافه الدولية إلى 109 أهداف، ليعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم علي دائي.ونشر أسطورة كرة القدم الإيرانية عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، صورة لرونالدو وأرفقها برسالة جاء فيها: "تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية".