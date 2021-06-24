كأس العرب.. ليوث الرافدين يبحثون عن التعويض أمام لبنان اليوم

وأكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، جاهزية لاعبيه لتقديم مباراة مميزة من الناحية الفنية وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في مباراة الافتتاح ضد جزر القمر.وأضافَ محمد: "عملنا في اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء التي حدثت في أولى مبارياتنا، وضرورة التركيز داخل الملعب واستثمار الفرص أمام المرمى بعد أن أضعنا الكثير منها بمواجهة جزر القمر بسبب قلة خبرة اللاعبين واستعجالهم".واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول : "تركيزنا ينصب على تحقيق أكبر فائدة فنية من هذه المشاركة تمنح لاعبينا الخبرة اللازمة والانسجام والتجانس قبيل المشاركة في بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا المقبلتين".يشارُ إلى أن منتخب شباب العراق خسر في مباراته الأولى في بطولة كأس العرب أمام جزر القمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.