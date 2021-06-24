برشلونة يتجه لصفقة تبادلية مع نادي ايطالي

وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخرًا أن إنتر يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا هذا الصيف.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألبا قد ينتقل إلى إنتر بالفعل لكن عبر صفقة تبادلية مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لديه تقارير جيدة عن باستوني، لكن تجديد اللاعب عقده الشهر الماضي قد يعطل الصفقة.وأوضحت أن هناك لاعبين آخرين من إنتر قد يدخلون الصفقة بدلًا من باستوني، مثل المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، أو المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أو لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.