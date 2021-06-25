مقلب جديد من رونالدو.. والضحية بيبي (فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو المقلب، ظهر فيه بيبي وهو يجلس على أرض الملعب ويقوم ببعض الحركات الرياضية، قبل أن يتسلل رونالدو من خلفه، حاملا زجاجة مياه، ليسكب جزءا منها على رأس زميله الذي تفاجأ بالموقف.وعلق حساب المنتخب البرتغالي على الفيديو قائلا: "حرارة شديدة.. القائد (رونالدو) هنا للمساعدة".