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مقلب جديد من رونالدو.. والضحية بيبي (فيديو)

رياضة

2021-06-25 | 09:25
مقلب جديد من رونالدو.. والضحية بيبي (فيديو)
2,872 مشاهدة

نفذ كريستيانو رونالدو، مقلبا في زميله كيبلير بيبي، أثناء مران المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، أمس الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو المقلب، ظهر فيه بيبي وهو يجلس على أرض الملعب ويقوم ببعض الحركات الرياضية، قبل أن يتسلل رونالدو من خلفه، حاملا زجاجة مياه، ليسكب جزءا منها على رأس زميله الذي تفاجأ بالموقف.

وعلق حساب المنتخب البرتغالي على الفيديو قائلا: "حرارة شديدة.. القائد (رونالدو) هنا للمساعدة".
 


ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلجيكا بعد غد الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، يقدم مستويات رائعة في البطولة القارية الحالية، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، كما أنه نجح في تسجيل هدفه الدولي رقم 109، ليعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق، علي دائي.

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