راموس يتلقى عرضا مغريا من نادي عربي

وأشارت التقارير بأن راموس تلقى العرض براتب أكبر مما كان سيحصل عليه في باريس سان جيرمان.وأفادت التقارير بأنه رغم ذلك فإن راموس رفض العرض لرغبته في الاستمرار بأوروبا حتى مونديال قطر 2022 على الرغم من محاولات سانتي كازولا وتشافي بإقناعه.