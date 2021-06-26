خالية من ميسي ورونالدو!.. قائمة بأغلى 10 لاعبين في العالم

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم، فإن اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" هو صاحب أعلى قيمة تسويقية من بين لاعبي العالم، إذ تبلغ 160 مليون يورو.صاحب الـ22 عامًا يعد واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في العالم، بعد ما قدمه مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018، ومع الناديين الفرنسيين باريس سان جيرمان وموناكو، ليكون محط أنظار كبار أندية القارة العجوز وعلى رأسهم نادي ريال مدريد.في المرتبة الثانية، جاء لاعب بروسيا دورتموند، ايرلينج هالاند بقيمة تسويقية تبلغ 130 مليون يورو.نجح المهاجم الشاب في تقديم أداء استثنائي خلال العامين الماضيين، ورغم أن مانشستر يونايتد حاول شراءه من ناديه السابق ريد بول سالزبورغ، إلا أنه فضل الانتقال إلى النادي الألماني، ليكون لديه فرصة للتطور أكثر، وربما يكون هذا الوقت المناسب للانتقال إلى نادي آخر، إذ أشارت عديد من التقارير الإعلامية إلى أن هناك صراع قوي بين الأندية الأوروبية لضم اللاعب النرويجي، وأن بطل أوروبا تشيلسي هو الأقرب لشراء اللاعب.ويرى كثير من النقاد الرياضيين وقطاع كبير من الجمهور، أن الثنائي هالاند ومبابي، سيخوضا منافسة قوية خلال السنوات المقبلة، على نهج قصة تنافس ميسي ورونالدو التي أوشكت على الانتهاء.هداف الدوري الإنجليزي، هاري كين، جاء في المركز الثالث، بقيمة تسويقية تبلغ 120 مليون يورو. وكان المهاجم صاحب الـ27 عامًا، قد أعلن انتهاء رحلته مع نادي توتنهام، أملًا في الالتحاق بفريق آخر يساعده على حصد البطولات، ومن بين أقوى المرشحين للحصول على خدمات اللاعب، بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.من المركز الرابع وحتى الثامن، جاء خمسة لاعبين وهم: جيدون سانشو، محمد صلاح، روميلو لوكاكو، كيفين دي بروين، ونيمار، إذ بلغت القيمة التسويقية لكلٍ منهم 100 مليون يورو.وأشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب جيدون سانشو من الانضمام إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد.مع انضمام "مو صلاح" لصفوف ليفربول، انفجر مستواه ليحجز مكانته الخاصة ضمن أفضل لاعبي العالم، وحتى الآن لا يعلم أحد هل سيستمر صلاح مع "الليفر" أم سيخوض تحديًا جديدًا؟مع كونه واحدًا من أهم أبطال إنتر ميلان خلال رحلته هذا الموسم نحو استعادة لقب الدوري الأيطالي بعد غياب دام لـ11 عامًا، استعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بريقه من جديد، بعد المستوى السيئ الذي قدمه مع مانشستر يونايتد خلال فترته الأخيرة مع الشياطين الحمر.متوسط الميدان البلجيكي، دي بروين، يراه كثير من النقاد الرياضيين أفضل صانع ألعاب في العالم خلال الفترة الأخيرة، وسط آمال كبيرة أن يساهم اللاعب في زيادة رصيد بطولات مانشستر السيتي، وتحقيق اللقب الأوروبي الأول.كما باتت أنباء عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة من جديد فقرة مكررة مع كل موسم انتقالات، لكن اللاعب جدد عقده مع النادي الباريسي حتى عام 2025، براتب سنوي يقدر بـحوالي 30 مليون يورو، مما يزيد صعوبة عودته مرة أخرى إلى النادي الكتالوني.في المركز التاسع، جاء لاعب برشلونة، فرانك دي يونج، بقيمة تسويقية 90 مليون يورو، بعدما نجح صاحب الـ24 عامًا في تقديم أداء ممتاز مع فريقه السابق أياكس ومن بعده النادي الكتالوني، ليكون واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.وبنفس القيمة التسويقية لـ"دي يونج"، جاء اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز في المركز العاشر، إذ كان انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد في بداية عام 2020، خطوة نحو تفجر مستواه، ليكون النجم المفضل لدى جمهور الشياطين الحمر.لتكون القائمة النهائية:1- كيليان إمبابي2- ايرلينج هالاند3- هاري كين4- جيدون سانشو5- محمد صلاح6- روميلو لوكاكو7- كيفين دي بروين8- نيمار دا سيلفا9- فرانك دي يونج10- برونو فرنانديزبالمقابل،لا يوجد فريق في العالم لا يتمنى تواجد ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو ضمن صفوفه، لكن مع وصول الثنائي إلى الثلاثينيات من العمر، انخفضت قيمتهما التسويقية، لأنه لا مفر من اعتزال كليهما خلال السنوات القليلة القادمة.جاء أسطورة برشلونة، ميسي (33 سنة)، في المركز الـ 20 في قائمة أغلى لاعبي العالم من حيث القيمة التسويقية، بمبلغ 80 مليون يورو.على الجانب الآخر، احتل البرتغالي رونالدو (36 سنة) المركز الـ 113 بنفس القائمة، بقيمة تسويقية بلغت 45 مليون يورو.