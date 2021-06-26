شاهد.. ابنة كريستيانو رونالدو تغني بطريقة لافتة مع جورجينا

وتظهر جورجينا مع ابنتها "آنا مارتينا" في مقطع الفيديو وهي تعلمها الغناء، واللافت ان اداء الطفلة للاغنية كان جميلا.

وأطلق رونالدو وجورجينا اسم "آنا مارتينا" على ابنتهما التي ولدت في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة، ولدى أسطورة كرة القدم البرتغالية، أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في يناير 2017، عندما اصطحبها معه إلى حفل جائزة "الكرة الذهبية" التي توج بها "صاروخ ماديرا" آنذاك.