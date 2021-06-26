برشلونة يسعى لضم لاعب ريال مدريد السابق

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جونيور فيربو بات على أعتاب مغادرة برشلونة، هذا الصيف، لذا يسعى النادي الكتالوني، للتعاقد مع ظهير أيسر جديد.وأشارت إلى أن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، يعد الخيار الأول أمام برشلونة من أجل خلافة فيربو.وأوضحت أن برشلونة سبق أن اتفق على ضم ألونسو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كان فيربو أيضًا على أعتاب الرحيل، قبل أن يقرر البقاء حتى نهاية الموسم.ويعد ألونسو حاليًا بديلًا في تشيلسي لبنجامين بن تشيلويل، بينما سينافس جوردي ألبا على المشاركة أساسيًا، إذا انتقل إلى برشلونة.يذكر أن ماركوس ألونسو لاعب سابق لريال مدريد، حيث مثل الميرنجي من 2008 وحتى 2010.