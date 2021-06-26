برعاية حكومية.. اتحاد الجودو يعقد مؤتمراً استثنائياً

وافتتح رئيس الاتحاد عدي الربيعي الجلسة التي حضرها ممثل وزارة الشباب، بالاضافة الى اياد نجف النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية وابراهيم البهادلي عضو المكتب التنفيذي.وافتتحت بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على ارواح شهداء العراق والرياضة العراقية وخصوصاً من اهل الجودو، بعدها تم المناداة باسماء الاندية وممثليهم، وبعد التأكد من حصول النصاب الرسمي للاجتماع بدأت عملية قراءة النظام الداخلي للاتحاد الذي جاء متوافقاً مع قانون الاتحادات الرياضية.الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة قدموا مقترحات وملاحظات عدة ساهمت بشكل مثمر في تعديل بعض فقرات النظام الداخلي الذي تم التصويت على جميع مواده في نهاية الاجتماع ليدخل حيز التنفيذ رسمياً على ان يتم رفعه بشكل فوري الى الجهات ذات العلاقة.