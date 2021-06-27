بينهم 3 منتخبات عربية.. خارطة "ضحايا" أهداف رونالدو الـ109

وسجل "الدون"، خمسة أهداف في ثلاث مباريات خاضها في دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة القارية، ليرفع عدد أهدافه الدولية إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي.وأحرز رونالدو (36 عاما)، أهدافه الـ109 في 178 مباراة، فيما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.ونشر موقع "غول" العالمي، خارطة "ضحايا" أهداف رونالدو الـ109، وكان من بينها 3 منتخبات عربية هي السعودية والمغرب ومصر، وضحايا مفضلون كالسويد التي هز "الدون" شباكها في 7 مناسبات، ومنتخبات أخرى زار النجم البرتغالي شباكها للمرة الأولى في بطولة أوروبا الحالية مثل ألمانيا، وفرنسا.وسجل رونالدو أهدافه الـ109 في مرمى 44 منتخبا وهي كالتالي:ليتوانيا (7 أهداف)، السويد (7 أهداف)، أندورا (6 أهداف)، المجر (6 أهداف)، أرمينيا (5 أهداف)، لاتفيا (5 أهداف)، لوكسمبورغ (5 أهداف)، إستونيا (4 أهداف)، جزر فارو(4 أهداف)، هولندا (4 أهداف)، بلجيكا (3 أهداف)، الدنمارك (3 أهداف)، إيرلندا الشمالية (3 أهداف)، روسيا (3 أهداف)، إسبانيا (3 أهداف)، سويسرا (3 أهداف)، أذربيجان ( هدفان)، البوسنة والهرسك (هدفان)، الكاميرون (هدفان)، إسرائيل (هدفان)، قبرص (هدفان)، جمهورية التشيك (هدفان)، مصر (هدفان)، كازاخستان (هدفان)، السعودية (هدفان)، فرنسا (هدفان)، الأرجنتين (هدف واحد)، كرواتيا (هدف واحد)، الإكوادور (هدف واحد)، فنلندا (هدف واحد)، غانا (هدف واحد)، اليونان (هدف واحد)، أيسلندا (هدف واحد)، إيران (هدف واحد)، المغرب (هدف واحد)، ألمانيا (هدف واحد)، ويلز (هدف واحد)، أوكرانيا (هدف واحد)، سلوفاكيا (هدف واحد)، صربيا (هدف واحد)، بولندا (هدف واحد)، بنما (هدف واحد)، كوريا الشمالية (هدف واحد)، نيوزيلاندا (هدف واحد).