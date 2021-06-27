إيفان بريشيتش يغيب عن مباراة كرواتيا ضد إسبانيا بعد إصابته بكورونا

قال منتخب كرواتيا يوم السبت إنه سيلعب ضد إسبانيا في دور الـ16 ببطولة يورو 2020، دون إيفان بريشيتش، عقب إصابة الجناح البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا.

وأضاف المنتخب الكرواتي في بيان: ”الطاقم الطبي عزل إيفان عن الأعضاء الآخرين في المنتخب الوطني وأبلغ السلطات المختصة على الفور بالوضع“.

”سيقضي بريشيتش عشرة أيام في عزل ذاتي، وخلال تلك الفترة لن يشارك في مباريات المنتخب الكرواتي“.

وقال المنتخب الكرواتي إن نتائج فحوص كل اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية.

وتمثل خسارة بريشيتش ضربة قوية لكرواتيا، وصيفة بطل كأس العالم، التي تتطلع لتجاوز المنتخب الإسباني الذي استعاد مستواه بانتصار ساحق 5-صفر على سلوفاكيا في آخر مبارياته في دور المجموعات الأسبوع الماضي.

وسجل بريشيتش هدفا رائعا ليمنح المنتخب الكرواتي التعادل 1-1 مع جمهورية التشيك وينقذه من الخروج من دور المجموعات.

وتلتقي كرواتيا، التي بلغت دور الثمانية في 1996 و2008، مع إسبانيا باستاد باركن في كوبنهاغن، غدا الاثنين، حيث تسعى لبلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخها.