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المغربي اشرف حكيمي يقترب من الانضمام لاحد عمالقة اوروبا

رياضة

2021-06-27 | 07:26
المغربي اشرف حكيمي يقترب من الانضمام لاحد عمالقة اوروبا
1,272 مشاهدة

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، ان الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، اقترب من الانضمام الى نادي باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "حكيمي إلى باريس سان جيرمان، تم التوصل إلى اتفاق الليلة (أمس السبت)، سيخضع المدافع المغربي للكشف الطبي في باريس خلال الأسبوع المقبل، وسيمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2026".

وأضاف "سيحصل إنتر على 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات".

وأكمل الصحفي الإيطالي تدوينته قائلا: "لم يقدم تشيلسي (الذي كان مهتما بالتعاقد مع حكيمي) أي عرض رسمي، حيث اكتفى بعقد محادثات فقط حول الصفقة".

وكان حكيمي، البالغ عمره 23 عاما، انضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد، مقابل 45 مليون يورو.

ولعب الدولي المغربي 45 مباراة لإنتر في جميع البطولات في الموسم المنصرم، وسجل سبعة أهداف، وساهم في تتويج "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010.

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