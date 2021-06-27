افضلية لانجلترا وغياب لنجمي المانيا في ثمن نهائي اليورو

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن 5 آلاف تذكرة خاصة بالاتحاد الألماني، سيتم بيعها للجمهور الإنجليزي، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، لأن الجمهور الألماني لن يكون بمقدوره حضور المباراة من المدرجات، حيث تنص قوانين العزل في بريطانيا على ضرورة العزل الصحي لمدة 5 أيام قبل المباراة.وهذا يعني أن إنجلترا ستحصل على أفضلية جماهيرية كاملة، بوجود 45 ألف من مشجعيها بمدرجات "ويمبلي".فيماغاب ثنائي منتخب ألمانيا عن مران الفريق، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة إنجلترا، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي بطولة يورو 2020.وكشف موقع "سبورت1" عن عدم مشاركة الثنائي إلكاي جوندوجان وأنطونيو روديجر في تدريبات المانشافت الصباحية قبل يومين فقط على المواجهة المرتقبة ضد الأسود الثلاثة.وشارك في مران اليوم 23 لاعبًا فقط، في ظل غياب جوندوجان وروديجر، بالإضافة إلى لوكاس كلوسترمان، الذي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ.يذكر أن منتخب ألمانيا سيواصل تدريباته بمعسكره في مقاطعة بافاريا، حيث حُرم من خوض المران الأخير على ملعب ويمبلي بأمر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حفاظًا على العشب.