رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع قائده البرازيلي فرناندينيو
أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، تمديد تعاقده لعام إضافي مع قائده البرازيلي المخضرم فرناندينيو، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.
وقال فرناندينيو الذي فاز -أيضًا- بكأس كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل في 2019: ”من جهتي المهمة لم تكتمل بعد".
وأضاف: "لهذا السبب قررت الاستمرار هنا لعام أخر، للعمل على مساعدة الفريق والنادي على تحقيق الأهداف المرجوة".
وتابع: "بوسعي الاستمرار بالطريقة نفسها، وقيادة الفريق على أرض الملعب وخارج الملعب ومساعدته على التحسن والتقدم للأفضل وتقديم أداء أفضل خلال المباريات. سأكون أسعد شخص هنا".
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