ريال مدريد يحقق انجازا رقميا غير مسبوق

ونشر النادي الملكي حتى الآن 4643 منشورا على هذه الشبكة الاجتماعية، يليه غريمه برشلونة الذي يحظى بــ97.7 مليون متابع على "إنستجرام".وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم ، تعليقا على ذلك، جاء فيه: "يؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي حققته شبكات التواصل الاجتماعي عالمية نادينا والنمو المستمر لشعبيته وتفاني الملايين من المتابعين في جميع القارات، الذين نشكرهم دائما على ولائهم ومحبتهم".واضاف "يواصل ريال مدريد العمل المستمر على إكمال التحول الرقمي الذي سيتيح لنا نقل قيم النادي إلى جميع المشجعين، بفضل استراتيجية التفاعل والمحتوى والمنتجات التي تعتبر ضرورية لمواصلة ريادة بيئة رقمية تنافسية".