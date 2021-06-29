التطبيعية تهنئ نادي الزوراء بالذكرى 52 لتأسيسه

وقالت التطبيعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تباركُ الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس نادي الزوراء الرياضي، وتقدمُ أجمل التهاني والتبريكات لجميع العاملين فيه من إدارةٍ ولاعبين ومدربين".واضافت ان "الهيأة تتطلعُ إلى أن "تكون ذكرى التأسيس هذه محطة مضيئة لاستذكار الإنجازات المميزة على مر تاريخ النادي، وتكون دافعاً وحافزاً أكبر لديمومة رحلة التفوق والازدهار التي تسعد جمهور النادي الكريم في تحقيق طموحاته بإحراز البطولات."واشارت الهيأة الى انها "تأملُ مواصلة مشوار النجاح للنادي للمساهمة في الارتقاء بواقع الحركة الرياضية في البلد".