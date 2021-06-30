جدول مواعيد مواجهات ربع نهائي امم اوروبا

وشهد مرحلة ثمن النهائي، مفاجآت غير متوقعة، بخروج هولندا على يد التشيك، وإقصاء بطل العالم فرنسا أمام سويسرا.كما ودعت منتخبات ويلز والنمسا والبرتغال وكرواتيا وألمانيا والسويد، البطولة من الدور ذاته.وأسفرت مباريات الدور ربع النهائي عن المواجهات التالية، وستكون المواعيد بتوقيت مكة المكرمة:- سويسرا × إسبانيا (الجمعة 2 يوليو/تموز - 7 مساء)- بلجيكا × إيطاليا (الجمعة 2 يوليو/تموز - 10 مساءً)- التشيك × الدنمارك (السبت 3 يوليو/تموز - 7 مساءً)- أوكرانيا × إنجلترا (السبت 3 يوليو/تموز - 10 مساءً)