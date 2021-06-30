باريس سان جيرمان يذيق سيرجيو راموس من نفس كأس ريال مدريد

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان عرض على راموس عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، في حين إن راموس يريد عقدا لمدة عامين.وسبق وأن واجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الملكي موسما واحدا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين.وكانت الشائعات في الساعات الماضية أكدت أن راموس يبحث عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس ليكون على مقربة من ناديه الجديد.وأوضحت الصحيفة، أن راموس سينضم للنادي الباريسي بناء على ترشيح من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي.لكن ليوناردو لا يضمن للاعب البالغ 35 عاما المشاركة أساسيا، حيث يواجه راموس منافسة شرسة من الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.ويحتاج سان جيرمان إلى مدافع يمتلك خبرة كبيرة من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما سبق لراموس أن توج بتلك البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.