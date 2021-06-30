صحيفة المانية: كروس يقرر الاعتزال دوليًا

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كروس (31 عامًا) قرر اعتزال اللعب الدولي، للتركيز على مسيرته مع ريال مدريد.وبالتالي، لن يكون كروس ضمن خيارات المدرب الجديد لألمانيا، هانز فليك، في مونديال قطر 2022.واكتفى نجم بايرن ميونخ السابق بمسيرته الدولية الناجحة مع منتخب بلاده، التي شهدت تتويجه بلقب مونديال 2014.وخاض كروس أول مباراة دولية مع المانشافت، يوم 3 مارس/آذار 2010، وكانت ضد الأرجنتين.ونجحت ألمانيا في احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة الصعبة، في يورو 2020، لكنها فشلت في تجاوز دور الـ16، بعد صدام قوي مع إنجلترا على أرضها.