رسميا.. بينيتيز مدربا لإيفرتون الإنجليزي

وأكد إيفرتون عبر موقعه الرسمي على التعاقد مع بينيتيز بعقد يمتد لثلاث سنوات وحتى صيف عام 2024.وسوف يقود بينيتيز تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد والمحدد إقامتها في 5 تموز المقبل على أن يعلن التوفيز عن باقي أعضاء الطاقم المعاون له مع تأكد بقاء دانكان فيرغسون ضمن الجهاز التدريبي للإسباني.ومن المعروف أن بينيتيز قد تولى تدريب ليفربول غريم إيفرتون وحصل معه على دوري أبطال أوروبا لتمر السنوات ويتولى مسؤولية الجار اللدود في ميرسيسايد.ووفقًا للأرقام، فإن بينيتيز بات ثاني مدرب في التاريخ يتولى تدريب ليفربول وإيفرتون منذ إنشاء كلا الناديين.ويأتي ذلك بعد ويليام إدوارد باركلي الذي تولى تدريب إيفرتون عام 1888 ومن بعده ليفربول في عام 1892.