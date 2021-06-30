تعادل ايجابي في لقاء زاخو والديوانية بممتاز الكرة

سجل فريق نادي زاخو اولا عن طريق اللاعب كيلان لقمان في الدقيقة 20 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 64 من عمر اللقاء، سجل اللاعب مصطفى ناظم هدف التعديل لفريق الديوانية.وبهذه النتيجة رفع فريق نادي زاخو رصيده للنقطة 41 بالمركز التاسع، ورفع الديوانية رصيده للنقطة 33 بالمركز السادس عشر .