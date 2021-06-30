ثلاث مواجهات نارية تنتظر برشلونة مع انطلاق الموسم الجديد

وينتظر نادي برشلونة ثلاث جولات متتالية نارية حيث يلتقي في الجولة الثامنة مع أتليتكو مدريد وفي التاسعة مع فالنسيا ثم الكلاسيكو في الجولة العاشرة مع ريال مدريد.فيما ذكرت تقارير صحفية اسبانية ان نادي برشلونة تمكن من اقناع ميسي بتمديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة مع الفريق الأول بعد أن انتهى رسميا تعاقده اليوم 30 حزيران.وأكد التقرير أن ميسي سيبقي في الفريق عامين مقبلين فقط ثم يخرج للدوري الأمريكي 3 مواسم علي أن يعود بعدها ليكون سفيرا لنادي برشلونة.